В южных областях началось послабление карантина

В Херсонской и Одесской областях с пятницы, 22 мая, стартовало послабление карантинных ограничений.

Как сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, в Херсонской области с 22 мая прекращают работу стационарные и мобильные карантинные блокпосты.

«С сегодняшнего дня в области ослаблены противоэпидемические меры и разрешено: работа городского, пригородного и внутриобластного транспорта; проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей; проведение религиозных мероприятий (при условии пребывания не более одного человека на 10 кв м); деятельность отелей (без ресторанов),» — написал Гусев на своей странице в Facebook.

С понедельника, 25 мая, в области также возобновят работу учреждения дошкольного образования.

В Одесской области с 22 мая возобновляются междугородные пассажирские перевозки. При этом движение городского и внутрирайонного транспорта должно возобновляться по решению местных комиссий по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Железнодорожное сообщение внутри региона будет возобновлено с 1 июня в случае, если сотрудники «Укрзализныци» завершат все подготовительные работы за неделю, а эпидемиологическая ситуация не обострится.

«Также возобновят работу все учреждения и заведения — без применения дистанционной работы сотрудников. В отдельных организациях социальной защиты будет разрешено групповое обучение, но для не более чем пяти человек», — сообщил Куцый в Facebook.

Также при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения Украины возобновится работа учреждений дошкольного образования. В школах состоится ВНО, а высшие учебные заведения проведут вступительную кампанию.