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Падение ВВП Украины за месяц ускорилось до 12%

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Падение ВВП Украины за месяц ускорилось до 12%

Падение ВВП Украины в апреле углубилось до 12% в апреле с 4,5% в марте. Об этом сообщает глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной компании ICU Сергей Николайчук на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям.

Согласно сообщению, в апреле падение промышленного производства углубилось до 16.2% г/г (с 7.7% г/г в марте), а сезонно скорректированный объем производства снизился на 6.0% м / м. Наблюдалось падением добычи угля и железной руды (на 35% г/г и 16% г/г соответственно), производства металлургии (на 30% г/г) и товаров инвестиционного назначения и длительного использования.

Между тем фармацевтическая и химическая отрасли продолжали демонстрировать высокие результаты, увеличив объемы производства на 17.1% г/г и 6.5% г/г соответственно.

В апреле розничная торговля снизилась на 23% г/г (по сравнению с 6.1% г/г в марте). Оптовый товарооборот продолжал снижаться — на 4.0% г/г в январе-апреле (2.8% г/г в 1кв20).

Показатели оптовой торговли и грузоперевозок не изменились настолько резко по сравнению с показателями 1кв20, оставаясь относительно устойчивыми к воздействию карантина.

Лучшую устойчивость показало сельское хозяйство, где сокращение производства продукции животноводства в январе-апреле сократилось до 1.4% г/г (с 1.8% г/г в 1кв20). Такой результат отметился восстановлением производства птицы и яиц из-за отмены экспортных ограничений для отечественных производителей.

«Деловая активность восстанавливается, о чем, собственно, свидетельствуют такие высокочастотные показатели, как производство электроэнергии, масштабы перемещений украинцев пешком и автомобилями, количество вакансий и тому подобное. Но „размораживание экономики“ все еще сильно сдерживается ограничениями на общественный транспорт и другими мерами социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

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В ICU ожидают падения ВВП в 2кв20 примерно на 10% г/г.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года. По сравнению с предыдущим кварталом сокращение ВВП составило с учетом сезонного фактора 0,8%.

ВВП, коронавирус
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