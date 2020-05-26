Войти
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
дружба народов
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин
столица
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Совет церквей недоволен ограничениями для храмов и собирается жаловаться Шмыгалю

244
Совет церквей недоволен ограничениями для храмов и собирается жаловаться Шмыгалю

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициирует встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем с целью учета религиозных потребностей граждан во время ослабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

«Решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020 года, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении Кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах », - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, однако для религиозных мероприятий это требование вдвое строже — не более одного человека на 10 кв. метрах.

«Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек », - отмечают в ВСЦиРО.

Читайте также: Семь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, за сутки выявлено 339 новых случаев.

церковь, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 мая 2020
Понедельник, 25 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016