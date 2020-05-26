Совет церквей недоволен ограничениями для храмов и собирается жаловаться Шмыгалю

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициирует встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем с целью учета религиозных потребностей граждан во время ослабления карантина.
Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.
«Решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020 года, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении Кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах », - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, однако для религиозных мероприятий это требование вдвое строже — не более одного человека на 10 кв. метрах.
«Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек », - отмечают в ВСЦиРО.
По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, за сутки выявлено 339 новых случаев.
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