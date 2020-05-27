В Антикоррупционном суде 174 дела приближаются к вынесению приговора

В Высшем антикоррупционном суде слушаются 174 уголовных дела, которые находятся на стадии исследования доказательств.

Об этом сообщила в интервью Укринформу председатель суда Елена Танасевич.

«В абсолютном большинстве из этих 174 производств суд находится на стадии исследования доказательств, которая предшествует судебным дебатам и последнему слову обвиняемого перед удалением суда в совещательную комнату для вынесения приговора», — отметила она, отвечая на вопрос, сколько дел находятся на стадии дебатов и соответственно в каких можно ожидать приговоры.

Танасевич отметила, что процесс исследования доказательств может длиться достаточно долго.

Отвечая на вопрос, можно ли приоритизировать рассмотрение уголовных дел, Танасевич ответила, что согласно УПК, первоочередному и безотлагательному рассмотрению в суде подлежат уголовные производства в отношении лиц, содержащихся под стражей, и в отношении несовершеннолетних лиц.

«Каких-либо других оснований для приоритизации в виде, например, политического обещания кандидатов во время избирательного процесса, общественного запроса на обвинительные приговоры определенной категории населения, истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности, настойчивой позиции общественных организаций и т.д. законодатель не предусмотрел», — резюмировала председатель ВАКС.