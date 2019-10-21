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Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна
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Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна

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Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации Владимира Омеляна, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации», — говорится в сообщении САП в Facebook.

По информации прокуратуры, также коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 28 октября.

Как сообщалось, 22 февраля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Ранее 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации).

22 февраля 2019 года НАБУ сообщило, что в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна.

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Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, он приобрел в собственность активы — внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс — законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

3 апреля Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство в связи с декриминализацией преступления.

Владимир Омелян, САП, ВАКС
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