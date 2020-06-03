Столица и 7 областей не соотвествуют критериям смягчения карантина

По состоянию на утро 3 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина (список регионов, не соответствующих критериям, не изменился по сравнению со 2 июня).
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (14,06 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (15,41), Ривненская (31,14) и Черновицкая (33,01) области, а также Киев (13,28).
Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,85), Днепропетровская (9,94) и Харьковская (11,61) области.
При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 3 июня ни в одной области не превышает 50%.
Самый большой этот показатель в Черновицкой области (45,26%), в Киеве (41,04%) и Ивано-Франковской области (33,89%).
В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 63,89.
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