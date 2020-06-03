Украинцы на 74% нарастили объемов заказов с AliExpress

Логистический оператор «Цяйняо», принадлежащий Alibaba Group, с начала 2020 года отправил украинским покупателям AliExpress около 665 тыс. посылок, что на 74% больше, чем было в 2019 году, сообщила пресс-служба АО «Укрпошта» в среду.
«В первые две недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали восстановление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора «Укрпошты» Александра Перцовского.
«Укрпошта» отметила, что средний срок доставки посылок в страну сократился и составил около 30 дней, чему поспособствовал запуск прямых грузовых рейсов «Цяйняо» с заказами AliExpress до европейских хабов с доставкой на склады «Укрпошты» во Львове. В частности, налажено доставку из Китая в Амстердам, а оттуда грузовиками во Львов, другой канал — из Китая в Ригу и далее чартером в Киев.
Самыми популярными категориями товаров в украинцев, по данным компании, остаются электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.
«Укрпошта» обслуживает такие каналы доставки из Aliexpress: AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post.
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