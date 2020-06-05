В «Слуге народа» считают, что Степанова хотят уволить лоббисты иностранных фармкомпаний

Сфера здравоохранения очень сильно интересует международные организации, потому что там крутится много денег. Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в эфире одного из телеканалов.
«Именно поэтому заинтересованные лица, которых я называю «соросятами», проводили митинг под Офисом президента, где требовали уволить министра здравоохранения Степанова», - заявил он.
По словам нардепа, вся медреформа Супрун была направлена на то, чтобы сократить количество больниц и койкомест, высвободить деньги, которые шли из бюджета на финансирование этих учреждений и передать их в «Державні медичні закупівлі».
«Это дочернее предприятие МОЗ, которым управляет назначенный еще во времена Супрун человек, через которого проходят все закупки. И даже сейчас на заседании Кабмина решается, кто будет распорядителем колоссальных бюджетов Минздрава именно на эту структуру», - поясняет нардеп.
По его словам, «Держмедичнізакупівлі» это кошелек, из которого международные организации, почему-то обеспокоенные реформой украинской медицинской системы, черпают деньги на иностранные закупки. Они сократили расходы на граждан Украины и предоставления им медпомощи, забрали деньги на медицинские закупки и выводят их через подконтрольные структуры на свои фонды.
«Вот в чем суть реформы Супрун, вот с чем борется министр Степанов и именно за это его пытаются отправить в отставку», - полагает Дубинский.
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