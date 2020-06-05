Умер актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в Москве, сначала освоил профессию инженера, после поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в театре имени В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Фильмография насчитывает более сотни фильмов, во многих выступал в комическом амплуа. Известен по лентам «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли» и многим другим.