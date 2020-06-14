В Британии собираются сажать за осквернение памятников

Власти Великобритании планируют значительно ужесточить наказания за осквернение военных мемориалов. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, вандалам будет грозить тюремный срок вплоть до 10 лет, если парламент королевства утвердит соответствующий законопроект.

Ранее 125 депутатов правящей Консервативной партии заявили, что поддержат введение закона об осквернении военных мемориалов, проект которого был составлен еще в 2009 году, однако до сих пор так и не получил одобрения. По сведениям издания, главы МВД и Минюста страны, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса в настоящий момент обсуждают поправки к законопроекту, который будет вновь представлен Палате общин британского парламента 23 июня. Текст билля может быть изменен с тем, чтобы более строгие наказания полагались за осквернение не только военных, но и некоторых других памятников.

В настоящий момент законопроект предусматривает, что вандал получит штраф или тюремный срок до шести месяцев, если будет осужден без жюри присяжных. Это максимальный срок, к которому могут приговорить осужденного магистратские суды Великобритании, которые рассматривают дела об относительно мелких правонарушениях. При этом оговаривается также возможность рассмотрения дел об осквернении мемориалов уголовными королевскими судами с участием присяжных, а следовательно и вынесения более суровых приговоров — вплоть до 10 лет тюрьмы.

Сейчас в Великобритании вандал может получить три месяца тюрьмы и штраф, если нанесет частной или общественной собственности ущерб на сумму не более £5 тыс. (около 440 тыс. рублей). Тюремные сроки вплоть до 10 лет предусмотрены при нанесении более крупного ущерба. Текст нового законопроекта предполагает, что материальный ущерб может отсутствовать вовсе, так как осквернением памятника будет считаться даже плевок на него, либо другое яркое проявление неуважения.

Дискуссии по поводу необходимости принятия закона активизировались в Соединенном Королевстве в июне на фоне проходящих в городах страны протестов против расовой дискриминации и полицейского произвола. Участники акций, взбудораженные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией Миннеаполиса (штат Миннесота), изуродовали краской памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю и лондонский кенотаф — символический памятник павшим британским солдатам, расположенный на правительственной улице Уайтхолл. В Бристоле демонстранты сорвали с постамента и сбросили в реку статую английского торговца и филантропа Эдварда Колстона, которая была установлена в 1895 году. Ущерб был нанесен также памятникам ряда других спорных исторических фигур, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле.

Общественное негодование вызвал также эпизод, имевший место в субботу, когда в Лондоне на улицы вышли как противники расизма, так и правые активисты, заявившие о том, что намерены защищать британские памятники. Один из участников акции помочился рядом с мемориальной табличкой лондонскому полицейскому Киту Палмеру, погибшему в 2017 году во время теракта на Вестминстерском мосту. Скандальный кадр облетел все британские СМИ, и глава МВД королевства Прити Пател заявила, что произошедшее «позорно и омерзительно». В воскресенье Скотленд-Ярд сообщил о задержании 28-летнего белого мужчины, который наутро после происшествия добровольно пришел в полицию.