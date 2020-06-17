Кабмин обязал ТЭС использовать украинский уголь

Кабинет министров определил приоритетным использование угля при производстве электрической энергии на теплоэлектростанциях Украины.

Соответствующее распоряжение «Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии» было принято на заседании правительства в среду с условием двухдневной доработки.

«Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях», — прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буслвец.