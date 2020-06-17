Войти
Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля
официально
Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля
Трамп обещает до конца года вакцину и лекарство от коронавируса
резонанс
Трамп обещает до конца года вакцину и лекарство от коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Владимир Фесенко: «Тищенко не сможет победить в Киеве, «Слуге народа» нужен другой кандидат»

351
Владимир Фесенко: «Тищенко не сможет победить в Киеве, «Слуге народа» нужен другой кандидат»

У кандидата от «Слуги народа» есть шансы победить в Киеве Виталия Кличко. Но это будет сделать крайне сложно и для этого нужен сильный кандидат. Так считает руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Кандидат от „Слуги народа“ в любом случае будет одним из фаворитов и будет бороться за выход во второй тур. Рейтинг партии „Слуга народа“ самый высокий в Киеве, она опережает всех — и „Европейскую солидарность“, и УДАР.... По данным тех опросов, которые я видел, 20-26% киевлян могут поддержать кандидата от „Слуги народа“. Однако для победы на выборах мэра нужна кандидатура, которая могла бы не просто пройти во второй тур, а которая способна консолидировать всех тех, кто хочет изменений, всех, кто хочет видеть альтернативу Кличко. Во втором туре часто голосуют против одного из кандидатов — не столько „за“, сколько „против“, и вот здесь очень многое будет зависеть от того, насколько эта кандидатура будет способна объединить тех, кто не хочет Кличко, насколько эта кандидатура будет привлекать колеблющихся избирателей», — отметил эксперт.

При этом Владимир Фесенко предупреждает, что такой кандидатурой не сможет стать ресторатор Николай Тищенко.

«Заметно, что Тищенко очень хочет участвовать в выборах мэра Киева, уже ведет собственную рекламную кампанию. Однако, на мой взгляд, как раз Тищенко выиграть будет сложновато, потому что у него достаточно высокий антирейтинг. Как из-за скандала с „Велюром“, так и из-за некоторых других ситуаций. Это все может снизить его шансы и в борьбе за выход во второй тур, и особенно во втором туре... Для победы нужен кандидат от „Слуги народа“, который не будет вызывать отторжения, не будет вызывать антипатию, только у такого кандидата есть шансы выиграть у Кличко», — считает политолог.

Более удачным кандидатом от «Слуги народа» эксперт считает другого депутата — Александра Дубинского. Однако в то, что его выдвинет партия, Фесенко не верит.

«Дубинский очень амбициозный и он может выиграть у Кличко, но у него мало шансов быть выдвинутым от партии, поскольку далеко не все там хотят видеть его кандидатом», — полагает политолог.

Читайте также: В праймериз «Слуги народа» на мэра Киева будут участвовать пять человек

В то же время он предупреждает, что выдвижение от «Слуги народа» слабого кандидата отразиться и на результатах партии на выборах в Киевсовет.

«Выдвинуть слабого кандидата — означает снизить шансы своей партии на выборах по партийным спискам. Кандидат должен быть достаточно весомый, достаточно популярный... Причем нужна такая кандидатура, которая была бы способна по максимуму консолидировать сторонников Зеленского в столице, и это не Тищенко», — считает Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко, праймериз, Слуга народа, Николай Тищенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 июня 2020
Вторник, 16 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016