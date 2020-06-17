Владимир Фесенко: «Тищенко не сможет победить в Киеве, «Слуге народа» нужен другой кандидат»

У кандидата от «Слуги народа» есть шансы победить в Киеве Виталия Кличко. Но это будет сделать крайне сложно и для этого нужен сильный кандидат. Так считает руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Кандидат от „Слуги народа“ в любом случае будет одним из фаворитов и будет бороться за выход во второй тур. Рейтинг партии „Слуга народа“ самый высокий в Киеве, она опережает всех — и „Европейскую солидарность“, и УДАР.... По данным тех опросов, которые я видел, 20-26% киевлян могут поддержать кандидата от „Слуги народа“. Однако для победы на выборах мэра нужна кандидатура, которая могла бы не просто пройти во второй тур, а которая способна консолидировать всех тех, кто хочет изменений, всех, кто хочет видеть альтернативу Кличко. Во втором туре часто голосуют против одного из кандидатов — не столько „за“, сколько „против“, и вот здесь очень многое будет зависеть от того, насколько эта кандидатура будет способна объединить тех, кто не хочет Кличко, насколько эта кандидатура будет привлекать колеблющихся избирателей», — отметил эксперт.

При этом Владимир Фесенко предупреждает, что такой кандидатурой не сможет стать ресторатор Николай Тищенко.

«Заметно, что Тищенко очень хочет участвовать в выборах мэра Киева, уже ведет собственную рекламную кампанию. Однако, на мой взгляд, как раз Тищенко выиграть будет сложновато, потому что у него достаточно высокий антирейтинг. Как из-за скандала с „Велюром“, так и из-за некоторых других ситуаций. Это все может снизить его шансы и в борьбе за выход во второй тур, и особенно во втором туре... Для победы нужен кандидат от „Слуги народа“, который не будет вызывать отторжения, не будет вызывать антипатию, только у такого кандидата есть шансы выиграть у Кличко», — считает политолог.

Более удачным кандидатом от «Слуги народа» эксперт считает другого депутата — Александра Дубинского. Однако в то, что его выдвинет партия, Фесенко не верит.

«Дубинский очень амбициозный и он может выиграть у Кличко, но у него мало шансов быть выдвинутым от партии, поскольку далеко не все там хотят видеть его кандидатом», — полагает политолог.

В то же время он предупреждает, что выдвижение от «Слуги народа» слабого кандидата отразиться и на результатах партии на выборах в Киевсовет.

«Выдвинуть слабого кандидата — означает снизить шансы своей партии на выборах по партийным спискам. Кандидат должен быть достаточно весомый, достаточно популярный... Причем нужна такая кандидатура, которая была бы способна по максимуму консолидировать сторонников Зеленского в столице, и это не Тищенко», — считает Владимир Фесенко.