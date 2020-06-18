У Кличко решили построить канатную дорогу через Днепр

Киевская государственная администрация решила провести конкурс по поиску инвестора для строительства канатной переправы через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

«Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов», — отмечается в сообщении мэрии.

Заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо».

На КП «Киевское инвестиционное агентство» возложена разработка ориентировочных технико-экономических показателей и возможных передпроектних предложений по объекту обустройства.

Сообщается, что проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия.

Канатную дорогу планируют построить из сборно-разборных конструкций без фундамента.