В Италии оборвалась канатная дорога, есть жертвы

В Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина, в которой находились люди. В результате инцидента погибли девять человек, также пострадали двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter.

Инцидент произошел около 13:00. По предварительной информации, в кабине всего находились 11 человек.

По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турина. Их состояние оценивается как тяжелое.

Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне.

На месте аварии работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами.