Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в I квартале

Падение валового внутреннего продукта Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как согласно ее предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.
По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.
Как сообщил Госстат, реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с первым кварталом 2019 года — на 1,3%.
Согласно данным Госстата, номинальный ВВП в первом квартале 2020 года составил 845,8 млрд грн, а в расчете на одного человека — 20203 грн, изменение дефлятора — 5,1%
Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском Всемирном экономическом прогнозе ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%.
В релизе Фонда в связи с утверждением 18-мес. программы stand by для Украины на $5 млрд, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% — в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем — до 2,4% ВВП.
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