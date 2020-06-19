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Филарет уверяет, что не жаловался в органы на Порошенко и ПЦУ

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Филарет уверяет, что не жаловался в органы на Порошенко и ПЦУ

В Киевской патриархии (УПЦ-КП) заявляют, что патриарх Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу о совершении незаконных действий высших должностных лиц Украины, которые совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу, о котором идет речь, и не был ее инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены. Патриарх Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, но он против зависимости этой Церкви от Константинопольского патриархата. Патриарх Филарет не выступал против Томоса как такового, но он против зависимости ПЦУ от Константинопольского патриархата, которая прописана в тексте Томоса. Документ не отвечает Томосам и статусу автокефальных Церквей. Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая состоялась 30 января 2019г во время президентства Петра Порошенко. Выбирать религиозную организацию — право верующих в демократическом государстве», — говорится в обнародованном в пятницу заявлении.

В пресс-службе патриархии отмечают, что «именно патриарх Филарет больше всего сделал для того, чтобы православные Украины получили Томос об автокефалии. Если бы не существовало Украинской православной церкви Киевского патриархата, то и речи бы не шло о предоставлении Томоса».

Также в Киевской патриархии констатируют, что в данное время уже не Порошенко и его чиновники, а нынешняя власть не решает вопрос с восстановлением государственной регистрации УПЦ-КП. «Поэтому и сейчас продолжается нарушение прав граждан на свободу совести», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем, в пресс-службе патриархии добавили, что целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ.

«Киевский патриархат, на Поместном соборе 20 июня 2019г, принял решение о выходе из процесса присоединения к Киевской митрополии ПЦУ и имеет юридическое и каноническое право на отдельное существование. Киевский патриархат против т.н. ликвидационной комиссии ПЦУ, которую образовали 27 июля 2019г. Она является незаконной, поскольку является прямым вмешательством в дела другой Церкви — УПЦ-КП и не имеет к Киевскому патриархату никакого отношения», — говорится в заявлении.

Также в УПЦ-КП считают, что последнее заявление ПЦУ «свидетельствует, что она, к сожалению, ангажированная на информационный пиар кампании Петра Порошенко и авторитет Церкви используется исключительно в политических целях».

«Выводы и оценки являются ложными. Еще раз указываем на то, что в сегодняшнем обращении Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) есть лишь полуправда, а правды нет», — говорится в заявлении.

Также в УПЦ-КП подчеркивают, что на все процессуальные действия распространяется тайна досудебного следствия, «поэтому, любые комментарии или заявления относительно дела о посягательстве на свободу совести обнародуются на судебных заседаниях».

Как сообщалось, 18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

В Государственном бюро расследований заявили, что расследуют фактовое дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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«6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится», — сообщили в ГБР 18 июня.

19 июня в Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) заявили, что расследование дела о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ направлено на препятствование развитию их церкви.

Филарет, ПЦУ
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