Лукашенко призвал белорусов не расслабляться и защищать суверенитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, поскольку вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс страны и кто поэтому хочет вмешаться в ее внутренние дела.

«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», — заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит сайт президента Беларуси.

Он отметил, что никогда не думал о том, что в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.