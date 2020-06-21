Лукашенко призвал белорусов не расслабляться и защищать суверенитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, поскольку вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс страны и кто поэтому хочет вмешаться в ее внутренние дела.
«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», — заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит сайт президента Беларуси.
Он отметил, что никогда не думал о том, что в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.
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