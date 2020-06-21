В Беларуси задержали сотни участников предвыборных пикетов

Около 270 граждан были задержаны в различных городах Беларуси после предвыборных пикетов. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД.
В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. «В основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — заявили в ведомстве.
Как отмечает TUT.by, задержания проходили 19 июня. В этот день в Беларуси прошли последние пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании. Некоторые участники пикетов были задержаны в ночь на 20 июня, уточняет портал.
По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», только в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали больше 100 человек. Несколько человек обратились в центр с жалобами на применение чрезмерной силы со стороны силовиков.
Акции протеста в Беларуси прошли на фоне задержания одного из главных соперников главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктора Бабарико. Он планировал принять участие в выборах президента страны, назначенных на 9 августа. Ради этого в середине мая он ушел с должности председателя совета директоров Белгазпромбанка. 18 июня Бабарико, возглавлявший на протяжении 20 лет белорусскую «дочку» Газпромбанка и «Газпрома», и его сын Эдуард, руководящий предвыборным штабом, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны.
Председатель Комитета госконтроля (КГК) Беларуси Иван Тертель заявлял, что за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн. В качестве непосредственного организатора и руководителя «противоправной деятельности», по словам Тертеля, и был задержан Бабарико.
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