Полиция уже проводит обыски по делу о взрыве в киевской многоэтажке

Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали 10-этажный жилой дом по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв, сообщается на странице МВД Украины в Facebook со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
«Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи», — сказал глава МВД.
По его словам, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Как сообщалось, в воскресенье, в 10:00, в 10-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й. По официальным данным, погибли 2 человека.
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