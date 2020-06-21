Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в российскую конституцию. Об этом глава РФ сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он.
При этом глава РФ призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», — сказал он.
«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия соответствующей поправки в конституцию, — Рде.), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил Путин.
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