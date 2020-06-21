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Путин ждет визита руководства Украины в Москву

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Путин ждет визита руководства Украины в Москву

Президент России Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — заявил он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины.

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Отвечая на вопрос, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин заявил: «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Владимир Путин, отношения с Россией
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