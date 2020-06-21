Конкуренту Лукашенко предъявили обвинения

Обвинения предъявлены задержанному ранее претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, возглавляющему предвыборный штаб политика. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter самого Виктора Бабарико.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано», — говорится в сообщении.

Статья обвинения не уточняется.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Беларуси Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского Газпромбанка. 11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард.

Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.