Большинство жителей Украины считают себя европейцами

Почти 60% жителей Украины считают себя европейцами, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической компанией «Active Group».

«На вопрос, считаете ли вы себя европейцем? 43,4% респондентов ответили — да, точно считаю, 14,6% — скорее да, скорее нет — 13,6% и точно нет — 24,1%», — сказал глава социологической компании «Active Group» Александр Позний на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник в Киеве.

Еще 4,3% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос.

По словам эксперта, 64,5% граждан считают важным введение безвизового режима со странами Европейского Союза, при этом 72,3% не пользовались его возможностями.

25,7% респондентов считают «безвиз» очень важным, 38,8% — скорее важным, 18,8% — скорее не важным, 8,2% — категорически не важным.

Согласно исследованию, только 23,5% опрошенных воспользовались возможностью «безвиза» для поездок в страны Европейского Союза, 4,2% затруднились ответить на вопрос.

В ходе телефонного опроса, проведенного «Active Group» с 7 по 9 июня было опрошено 1 236 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма. Исследование репрезентативно по возрасту, полу и месту проживания. Ошибка выборки не превышает 2,8%.