Войти
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО
официально
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться и защищать суверенитет
соседи
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться и защищать суверенитет

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Треть украинцев все еще жалеют о распаде СССР

243
Треть украинцев все еще жалеют о распаде СССР

Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет.

Согласно данным вопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце мая, среди избирателей президента Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде СССР, а 28,7% - жалеют.

Среди избирателей потенциальных кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (81,5% жалеют против 9,7%, которые не жалеют), меньше всего - избиратели пятого президента Петра Порошенко (3,8% жалеют и 88,2% не жалеют). В случае избирателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко примерно одинаковое количество жалеют (39,3%) и не жалеют (38,9%) о распаде СССР.

Среди избирателей соответствующих партий также прослеживаются подобные тенденции. Так, 53,6% избирателей "Слуги народа" не жалеют о распаде СССР, 28,4% - жалеют. 83,2% избирателей ОПЗЖ жалеют о распаде СССР, а 93,9% избирателей "Европейской солидарности" не жалеют. При этом не желают о распаде СССР подавляющее большинство избирателей таких партий как "Голос" и "Сила и честь", и чуть более половины избирателей "Партии Шария".

Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет.

Читайте также: В МИД сделали карту для путешествий за границу в условиях пандемии коронавируса

34,7% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда, а в 2013 году таких было 47,6% (для корректности сравнения из выборки 2013 года были исключены временно оккупированные АР Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей). О большем вреде сейчас говорят 27,9% респондентов (а в 2013 году таких было 17,9%).

Хотя с запада на восток Украины растет часть тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 18,9% на Западе до 52,1% на Донбассе), но при этом с 2013 года во всех регионах стало меньше тех, кто так считает.

СССР, опрос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июня 2020
Воскресенье, 21 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016