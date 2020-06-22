Треть украинцев все еще жалеют о распаде СССР

Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет.
Согласно данным вопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце мая, среди избирателей президента Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде СССР, а 28,7% - жалеют.
Среди избирателей потенциальных кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (81,5% жалеют против 9,7%, которые не жалеют), меньше всего - избиратели пятого президента Петра Порошенко (3,8% жалеют и 88,2% не жалеют). В случае избирателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко примерно одинаковое количество жалеют (39,3%) и не жалеют (38,9%) о распаде СССР.
Среди избирателей соответствующих партий также прослеживаются подобные тенденции. Так, 53,6% избирателей "Слуги народа" не жалеют о распаде СССР, 28,4% - жалеют. 83,2% избирателей ОПЗЖ жалеют о распаде СССР, а 93,9% избирателей "Европейской солидарности" не жалеют. При этом не желают о распаде СССР подавляющее большинство избирателей таких партий как "Голос" и "Сила и честь", и чуть более половины избирателей "Партии Шария".
Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет.
34,7% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда, а в 2013 году таких было 47,6% (для корректности сравнения из выборки 2013 года были исключены временно оккупированные АР Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей). О большем вреде сейчас говорят 27,9% респондентов (а в 2013 году таких было 17,9%).
Хотя с запада на восток Украины растет часть тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 18,9% на Западе до 52,1% на Донбассе), но при этом с 2013 года во всех регионах стало меньше тех, кто так считает.
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