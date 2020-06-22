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Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ ЛДНР

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Зеленский предложил отменить ВНО для выпускников школ ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон «О высшем образовании», упрощающие поступление в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

«Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас», — сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

«Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — подчеркнул Зеленский.

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На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Донбасс, ВНО, ДНР, ЛНР, Владимир Зеленский
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