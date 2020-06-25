Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
Как говорится в полицейском отчете, никаких признаков того, что речь идет о нападении и насильственной смерти, эксперты не обнаружили. «Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны», — приводит агентство слова майора полиции города Крэнстон Тодда Паталано.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов приехали в дом Хрущева после того, как в полицию позвонила его жена Валентина. На месте было обнаружено тело Хрущева, полицейские констатировали его смерть. Расследование происшествия закрыто, уголовное дело возбуждено не было, добавил Паталано.
О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Он проживал в США с начала 1990-х годов. Вместе с супругой получил американское гражданство в 1999 году.
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