В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

В американском Колумбусе (штат Огайо) приехавший на вызов полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант. Об этом сообщает местный телеканал 10TV со ссылкой на мать и тетю погибшей.

По данным телеканала, сотрудник полиции приехал на место пришествия после звонка о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей рассказала, что нож в руке был у племянницы. Но та взяла его, чтобы защититься во время драки с другими людьми, утверждает женщина.

В свою очередь, мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил о гибели женщины, не пояснив подробностей. При этом он отметил, что инцидент был записан на видеокамеру.

«Трагически погибла молодая женщина. Мы не знаем всех деталей», — написал глава города.

По информации телеканала, у полицейского управления уже собралось несколько протестующих. Они скандируют имя погибшей девочки.

Тем временем присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда. Шовин был признан виновным по всем трем уголовным статьям, которые ему были предъявлены — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.