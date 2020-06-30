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В Кабмине считают не приоритетным вопрос отмены роуминга с ЕС

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В Кабмине считают не приоритетным вопрос отмены роуминга с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что вопрос снятия роуминговых ограничений в трансграничной телефонной связи со странами Европейского союза не снят с повестки дня, но он не является приоритетным.

«Вопрос роуминга не снят с повестки дня, но оно не является приоритетным. Более того, скажу, что некоторое время назад я общалась с коллегами из НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации — Ред.), то они говорят, что на данном этапе, так как уже работает „безвиз“ и количество путешествий увеличивается, наши мобильные операторы существенно либерализовали условия разговоров за рубежом», — сказала Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Вице-премьер считает, что даже при условии снятия роуминговых ограничений украинские граждане не почувствуют того эффекта, который был бы 3-4 года назад, когда тарифы были гораздо дороже.

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На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать решений в этой сфере в 2020 году, Стефанишина отметила, что этом году это будет достаточно трудно сделать.

«Но технически есть понимание как это должно быть, что это должно быть межрегиональное соглашение стран „Восточного партнерства“, дальше соглашения со странами ЕС», — добавила она.

ЕС, роуминг
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