Еще одна социологическая контора заявила о недоверии граждан к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения — 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.

В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

«Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие», — отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром.

Так, уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия — 48%.

Доверие к остальным представителям власти гораздо ниже — министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13% и не доверяют 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю — 12% и 61% соответственно. Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8% не доверяют 49,5%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — 7% и 50,5%.

«Низким также является доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко ˗ соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 14% и 79%», — уточняют в Центре Разумкова.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что согласно результатам ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%.

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%)», — указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.

Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.