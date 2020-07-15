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Голосование постановления о создании и ликвидации районов перенесли на четверг

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Голосование постановления о создании и ликвидации районов перенесли на четверг

Проект постановления о создании и ликвидации районов может быть повторно внесён с изменениями для рассмотрения в четверг, 16 июля, заявил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Виталий Безгин («Слуга народа»).

«Мы знаем, что есть определённый общественный резонанс и возмущение. Есть идея, что сейчас мы этот вопрос снимем с голосования, ещё раз изучим те кейсы, по которым протестуют граждане и потом завтра перевнести», — рассказал Безгин журналистам в среду у стен Верховной Рады.

По его словам, наиболее сложным кейсом по укрупнению районов является их количество и конфигурация в Хмельницкой области, есть ряд предложений по созданию шестого района в Винницкой области, ещё одного горного района в Ивано-Франковской области, и вопросы по конфигурации трёх районов на Киевщине.

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Безгин назвал два ключевых фактора методики по формированию нового районирования: это численность населения в 150 тысяч человек и отдаленность от райцентра не более чем 60 км. Параметры образования районов, по словам депутата, основываются на европейских нормах постройки субрегионального уровня, в частности на французской модели, которая наиболее напоминает украинскую.

Верховная Рада, районы
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