Голосование постановления о создании и ликвидации районов перенесли на четверг

Проект постановления о создании и ликвидации районов может быть повторно внесён с изменениями для рассмотрения в четверг, 16 июля, заявил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Виталий Безгин («Слуга народа»).
«Мы знаем, что есть определённый общественный резонанс и возмущение. Есть идея, что сейчас мы этот вопрос снимем с голосования, ещё раз изучим те кейсы, по которым протестуют граждане и потом завтра перевнести», — рассказал Безгин журналистам в среду у стен Верховной Рады.
По его словам, наиболее сложным кейсом по укрупнению районов является их количество и конфигурация в Хмельницкой области, есть ряд предложений по созданию шестого района в Винницкой области, ещё одного горного района в Ивано-Франковской области, и вопросы по конфигурации трёх районов на Киевщине.
Безгин назвал два ключевых фактора методики по формированию нового районирования: это численность населения в 150 тысяч человек и отдаленность от райцентра не более чем 60 км. Параметры образования районов, по словам депутата, основываются на европейских нормах постройки субрегионального уровня, в частности на французской модели, которая наиболее напоминает украинскую.
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