В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 147 человек, один человек умер, заявил мэр города Виталий Кличко.
«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это — больше всего за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.
Среди заболевших 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16. Также 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков — от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
«За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2 160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе — 27, Дарницком — 22, Деснянском — 21 случай», — сказал Кличко.
Мэр Киева также рассказал, что за период пандемии, от коронавируса в столице умерли 126 человек. Старшей больной было 95 лет, младшей — 25.
«Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них — в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек. Старшей больной было 95 лет. Самой молодой больной, которая не преодолела вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии. Всего — более 62% лиц, умерших от коронавируса — люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% — тех, кому было до 49 лет. И менее 1% — пациентов в возрасте 18-29 лет», — сказал мэр столицы.
Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это — гипертония, сахарный диабет и ожирение.
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