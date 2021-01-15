КСУ проверит конституционность создания новых районов в Украине

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по поводу соответствия Основному закону постановления о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее представление поступило в суд еще в конце октября.
Об этом в своем Telegram-канале написала представитель Верховной рады в КСУ, нардеп Ольга Совгиря.
«Постановлением коллегии судей Конституционного суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады „Об образовании и ликвидации районов“... по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20 октября 2020 года», — отметила парламентарий.
Напомним, в представлении нардепы заявили, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Рада хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины.
Отметим, что в рамках административно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.
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