В Европе разоблачили сеть фальшивомонетчиков

Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков, связанную с итальянской мафиозной организацией Каморра.
Как пишет AFP, об этом сообщили во французской полиции.
В среду, 15 июля, правоохранители задержали 44 подозреваемых в трех странах — 40 в Италии, трех во Франции и одного — в Бельгии.
Во время задержаний и обысков было изъято 8 миллионов евро, а также другое имущество на общую сумму около 8 млн евро.
Трех задержанных во Франции экстрадируют для дальнейших следственных действий в Италию, рассказал агентству комиссар Эрик Бертран, представитель главного офиса борьбы с подделкой денег (OCRFM).
Расследование итальянских правоохранителей началось еще в января 2018 года после массового появления поддельных купюр номиналом преимущественно в 50 евро.
«В последние годы около 90% качественно подделанных денег происходили из Италии. Каморра имеет своеобразный „патент“ на этом рынке», — рассказал комиссар.
На официальных ресурсах Европола деталей относительно спецоперации пока не опубликовано.
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