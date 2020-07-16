В Европе разоблачили сеть фальшивомонетчиков

Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков, связанную с итальянской мафиозной организацией Каморра.

Как пишет AFP, об этом сообщили во французской полиции.

В среду, 15 июля, правоохранители задержали 44 подозреваемых в трех странах — 40 в Италии, трех во Франции и одного — в Бельгии.

Во время задержаний и обысков было изъято 8 миллионов евро, а также другое имущество на общую сумму около 8 млн евро.

Трех задержанных во Франции экстрадируют для дальнейших следственных действий в Италию, рассказал агентству комиссар Эрик Бертран, представитель главного офиса борьбы с подделкой денег (OCRFM).

Расследование итальянских правоохранителей началось еще в января 2018 года после массового появления поддельных купюр номиналом преимущественно в 50 евро.

«В последние годы около 90% качественно подделанных денег происходили из Италии. Каморра имеет своеобразный „патент“ на этом рынке», — рассказал комиссар.

На официальных ресурсах Европола деталей относительно спецоперации пока не опубликовано.