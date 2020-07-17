«Укрпочта» начала распродавать недвижимость

«Укрпочта» за 17 999 999 грн продала складские помещения в Киеве, цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он анонсировал, что на следующей неделе состоятся новые аукционы по продаже объектов, в частности, турбазы на побережье Черного моря в с. Рыбаковка (Николаевская область), зданий в Броварах и пригороде Львова.

Напомним, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что компания планирует продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.