Новый вице-премьер уже собрался полностью трансформировать «Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» подлежит полной трансформации в управляющую холдинговую компанию, сообщил вице-премьер-министр- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«Что касается „Укроборонпрома“: он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Вице-премьер считает необходимым превращение госконцерна в холдинговую компанию.
«Я там работал в 2014 году и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания — управляющая компания, и холдинги по направлениям — бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение», — прокомментировал Уруский.
«Ракето-космическая (отрасль — Ред.), кстати, тоже может туда войти. Возможно», — добавил вице-премьер.
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