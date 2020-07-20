В МВД заявили, что материалы расследования по делу Шеремета готовы к рассмотрению в суде

Нацполиция закончила досудебное расследование по установлению исполнителей в деле убийства Павла Шеремета — материалы готовы к рассмотрению в суде, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.
«По делу Павла Шеремета предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открытии подозреваемым и их защитникам», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что начало рассмотрения дела в суде теперь зависит от стороны защиты, которая ознакамливается с материалами.
«Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней. Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых», — сообщает департамент.
Также подчеркивается, что параллельно идет следствие по установлению заказчиков и организаторов убийства: «По заказчикам и организаторам преступления — следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца».
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