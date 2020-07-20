Российский оппозиционер Навальный ликвидирует свой Фонд борьбы с коррупцией

Российский оппозиционер Алексей Навальный ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией. Об этом он объявил в своем блоге и на сайте.
«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», — говорится в обращении политика. Такое решение он объяснил иском бизнесмена Евгения Пригожина, по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 миллионов рублей.
«В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“, которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», — написал оппозиционер.
Однако свою деятальность политик не прекратит.
«Нам дорого наше название, но как я много раз говорил: ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — добавил политик.
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