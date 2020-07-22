В Киеве возле вокзала нашли подозрительный чемодан, станцию метро закрыли

В Киеве возле станции метро «Вокзальная», которая находится возле центрального вокзала, нашли еще один подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В метрополитене сообщили, что станция вокзальная закрыта из-за сообщения о заминировании.

«Станция вокзальная закрыта по техническим причинам на вход в связи с заминированием. Поезда едут без остановки», — сообщается в метрополитене.

Сейчас на месте находятся правоохранители.