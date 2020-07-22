Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен заявил, что церемония вручения Нобелевской премии будет проходить в новом формате из-за пандемии коронавируса. Победители также будут награждены «иным способом», однако детали он не сообщил.
Об этом сообщает France24.
Таким образом, церемония, которая должна состояться в декабре 2020 года впервые с 1956 года пройдет без роскошного Нобелевского банкета. Он ежегодно проходил с участием около 1300 человек, среди которых члены королевской семьи Швеции.
«Всем нужно чем-то жертвовать и адаптироваться к полностью новым обстоятельствам», — сказал Хайкенстен.
Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также будут проходить в «новых форматах». В Фонде подчеркнули, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.
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