В Швеции новый суточный максимум по числу зараженных коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в среду в Швеции, составило 23 877. Это самый высокий суточный показатель за время пандемии, сообщило в пятницу управление здравоохранения королевства.
Предыдущий суточный максимум был зафиксирован во вторник — 17 457 зараженных. Общий показатель с начала пандемии составил 1 416 650 инфицированных. Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 15 377. Во вторник было объявлено о том, что инфицированы король и королева Швеции.
В декабре в стране был введен ряд антиковидных ограничений. Расстояние между столиками в ресторанах должно быть не менее 1 м. При поездках на поездах и в автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест. Число участников частных мероприятий в помещениях не должно превышать 50 человек.
Взрослым жителям Швеции рекомендуется избегать скоплений людей и пользоваться защитными масками в общественном транспорте, работодателям надлежит организовывать служебные встречи в дистанционном режиме. Сертификаты о вакцинации необходимы на массовых мероприятиях с участием более 500 человек.
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