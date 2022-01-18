Швеция больше не будет требовать тест на COVID-19 при въезде в страну

Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщается в правительственном пресс-релизе. Ранее Швеция ужесточила ограничения для прибывающих в страну иностранных граждан, с 28 декабря у них требовали отрицательный тест на коронавирус.
«Сегодня правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд (в страну), действовавшим до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до въезда, отменяется», — говорится в сообщении правительства.
В конце декабря датское радио сообщило, что более 600 человек, желавших попасть из Дании в Швецию, получили отказ из-за требований шведских властей о предоставлении отрицательного теста на коронавирус при пересечении границы.
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