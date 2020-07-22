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Совет Национального банка назначил нового заместителя главы НБУ вместо Чурия

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Совет Национального банка назначил нового заместителя главы НБУ вместо Чурия

22 июля состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных и кадровых вопросов.

Как отметил у себя в Фейсбук глава Совета НБУ Богдан Данилишин, Совет установил полномочия члена Совета Национального банка Украины Шевченко Кирилла Евгеньевича на срок осуществления им полномочий в должности.

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Также в соответствии с учетом представления Председателя Национального банка Украины Совет решил освободить Олега Чурия с должности заместителя главы НБУ в связи с истечением срока полномочий. На его место был назначен Юрий Гелетий.

Как сообщила пресс-служба НБУ, кандидатуру Гелетия предложил глава центробанка Кирилл Шевченко.

«Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Уверен, Юрий сможет достойно применять свои знания и опыт как член команды НБУ», — процитировала пресс-служба Шевченко.

Отмечается, что Гелетий получил образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, а также прошел учебные курсы «Европейская экономика, интеграция и право» (факультет экономики и права университета г. Байройт, Германия) и «Торговая политика и коммерческая дипломатия» (Карлтонсий университет и университет Оттавы, Канада).

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В 2003-2015 гг. работал в НБУ, прошел путь от экономиста первой категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. С октября-2015 по июль-2018 занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов. С июля-2018 начал работать в должности замминистра финансов.

Гелетий в 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

НБУ, Олег Чурий, Юрий Гелетей
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