Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, отмененным ранее из-за отставки главы НБУ

Украина вернулась к планам размещения новых и выкупа обращающихся евробондов, перенесенным в начале июля на фоне отставки главы Нацбанка.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, в среду состоится конференц-колл с инвесторами, по итогам которого может быть размещен выпуск долларовых евробондов с погашением в марте 2033 года.
Параллельно Украина планирует 23 июля объявить выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.
Организаторы остались те же, что и у запущенной в июне, но отмененной в итоге сделки — Goldman Sachs и J.P.Morgan.
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