Венедиктова представила нового прокурора Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя — Олега Кипера.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В понедельником, 27 июля 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя — Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора. Киева», — говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника Главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры. Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора.

9 июня текущего года Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева.