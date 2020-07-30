Трамп заговорил о возможности переноса президентских выборов

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
«При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может — Ред.), отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?» — написал он в Twitter.
При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит «бедствие», причем многие страны сообщают весьма неточные данные о ходе эпидемии.
Ранее в четверг Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.
В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок — 3 ноября 2020 года.
«Я не уверен, что могу так или иначе пообещать это, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок — Ред.)», — заявил он изданию в ответ на вопрос, может ли ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.
В свою очередь бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.
По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент там зарегистрировано более 4,56 млн случаев заражения, скончались свыше 152,8 тыс. человек.
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