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Трамп переживает, что новая вспышка коронавируса может помешать его переизбранию

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Трамп переживает, что новая вспышка коронавируса может помешать его переизбранию

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post, которая ссылается на свои источники среди советников американского лидера.

Некоторые из них назвали главу государства «мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью». В частных разговорах, по информации издания, Трамп «изо всех сил пытается понять», как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену, являющемуся сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.

Как отмечает газета, глава государства сейчас сконцентрирован на планах по восстановлению экономики страны после пандемии нового коронавируса. Президент считает, что успех в этом деле обеспечит ему победу над соперником на президентских выборах. Глава вашингтонской администрации также намерен летом возобновить свои выступления перед сторонниками в различных штатах. В Белом доме уже обсуждают, как лучше организовать такого рода собрания, соблюдая рекомендации медиков.

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Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 78,7 тыс. человек.

Дональд Трамп, выборы в США, коронавирус
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