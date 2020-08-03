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В Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина

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В Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина

С понедельника, 3 августа, в Украине работают новые правила адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 31 июля.

Отмечается, что теперь Украина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, красную, оранжевую и желтую.

В красную зону вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Здесь должны быть введены дополнительные ограничения. Однако, несмотря на попадание в красную зону, местное самоуправление Луцка и Тернополя отказалось ужесточать ограничения. В горсоветах заявили, что не видят оснований для усиления карантина и не понимают, почему города попали в красную зону.

В оранжевую зону вошли:

  • Ивано-Франковск;
  • Львов;
  • Бережаны Тернопольской области;
  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
  • Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;
  • Бучацкий район Тернопольской области.

Желтый режим будет соблюдаться в таких населенных пунктах:

  • Винница;
  • Могилев-Подольский;
  • Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
  • город Нововолынск;
  • Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
  • Житомир;
  • Бердичев;
  • Малин;
  • Новоград-Волынский;
  • Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
  • Берегово;
  • Мукачево;
  • Ужгород;
  • Хуст;
  • Чоп;
  • Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • Яремче
  • Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;
  • Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Все остальные города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина, относятся к зеленой зоне.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, но изменил его условия. Кроме ограничений, обязательных для всех регионов Украины, с 1 августа действуют дополнительные, в зависимости от того, к какой из зон относится та или иная область.

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Регионы с наименьшей заболеваемостью COVID-19 – в «зеленой» зоне, а области со значительным распространением – в «оранжевой» и «красной». При снижении/росте заболеваемости регион будет попадать в буферную «желтую» зону.

Показатели для перехода между зонами остаются прежними: загруженность коек, количество тестирований, динамика роста и коэффициент выявления новых случаев. Но рассчитывать их будет автоматизированное ПО, а сами нормы гармонизируются с европейскими.

 

карантин, коронавирус
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