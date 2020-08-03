В Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина

С понедельника, 3 августа, в Украине работают новые правила адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 31 июля.

Отмечается, что теперь Украина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, красную, оранжевую и желтую.

В красную зону вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Здесь должны быть введены дополнительные ограничения. Однако, несмотря на попадание в красную зону, местное самоуправление Луцка и Тернополя отказалось ужесточать ограничения. В горсоветах заявили, что не видят оснований для усиления карантина и не понимают, почему города попали в красную зону.

В оранжевую зону вошли:

Ивано-Франковск;

Львов;

Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;

Бучацкий район Тернопольской области.

Желтый режим будет соблюдаться в таких населенных пунктах:

Винница;

Могилев-Подольский;

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

город Нововолынск;

Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;

Житомир;

Бердичев;

Малин;

Новоград-Волынский;

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово;

Мукачево;

Ужгород;

Хуст;

Чоп;

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче

Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Все остальные города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина, относятся к зеленой зоне.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, но изменил его условия. Кроме ограничений, обязательных для всех регионов Украины, с 1 августа действуют дополнительные, в зависимости от того, к какой из зон относится та или иная область.

Регионы с наименьшей заболеваемостью COVID-19 – в «зеленой» зоне, а области со значительным распространением – в «оранжевой» и «красной». При снижении/росте заболеваемости регион будет попадать в буферную «желтую» зону.

Показатели для перехода между зонами остаются прежними: загруженность коек, количество тестирований, динамика роста и коэффициент выявления новых случаев. Но рассчитывать их будет автоматизированное ПО, а сами нормы гармонизируются с европейскими.