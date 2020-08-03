Бедным странам может не хватить вакцин от коронавируса

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонской аналитической компании Airfinity.

США и Британия подписали соглашения о поставках вакцин от компаний Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония заключила аналогичный договор с Pfizer. Как отмечает Bloomberg, страны ЕС также «проявляют агрессию» при закупках, хотя еще не доказано, что вакцины окажутся действенными.

По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд. В связи с этим они опасаются, что остальные государства останутся «последними в очереди» за вакцинами.

Международные организации и ряд стран обещают, что вакцины будут доступны для всех, но «доз вряд ли хватит в мире с населением в 7,8 млрд человек», пишет Bloomberg. Менее обеспеченные государства опасаются повторения ситуации, которая произошла в 2009 году во время пандемии свиного гриппа, когда богатые страны монополизировали поставки, сообщает агентство.

«Даже если оптимистично оценивать научный прогресс, вакцин для всего мира недостаточно», — заявил Расмус Бех Хансен, главный исполнительный директор Airfinity. Кроме того, нужно учитывать, что в случае с большинством вакцин потребуется не одна, а две дозы на человека, добавил он.

Оксфордский университет, британско-шведская AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech, которые вместе разрабатывают вакцину, находятся на заключительном этапе исследований, пишет Bloomberg. Однако разработчикам еще нужно доказать эффективность препарата и получить разрешение на производство. По прогнозам Airfinity, мировые поставки вакцины составят 1 млрд доз только к первому кварталу 2022 года.