Россиян в Беларусь теперь пускают только с «микропропусками»

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Беларусь. Об этом сообщает портал TYT.by со ссылкой на российского журналиста, пересекшего границу. О мини-пропусках, которые нужно предъявлять сотрудникам белорусской погранслужбы после пересечения российской границы, также сообщает «Московский комсомолец».
По словам собеседника TYT.by, в Беларусь пускают тех, кто едет в страну по работе, учебе или к родственникам. В ожидании проверки россияне стоят на границе до трех часов.
«Я ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен два-три часа постоять», — рассказал журналист. По его словам, с автобуса ссаживали людей — в частности, в Беларусь не пустили молодого человека, который направлялся в Варшаву и имел вид на жительство в Польше.
Судя по снимкам, которые опубликовал TUT.by, пропуск выглядит как квадратик бумаги около 2 см с надписью «пропуск» и подписью. Российские пограничники не сообщили, необходимо ли сохранять эту бумагу и с чем связана ее выдача.
31 июля СМИ сообщали, что российские пограничники ужесточили порядок пересечения границы с Беларусью, из-за чего образовались многокилометровые очереди. Это произошло через два дня после того, как под Минском задержали россиян, которых КГБ республики считает боевиками ЧВК Вагнера.
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