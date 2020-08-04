В МОЗ ожидают новую вспышку коронавируса в Украине

Уже сегодня в Европе начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией — Украине стоит ждать всплеска заболеваемости с октября по апрель.

Об этом, как сообщают Украинские новости, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

«Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля», — заявил он.

Ляшко также добавил, что в настоящее время система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества случаев заражения.